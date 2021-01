Um die Nachfolge des Anfang Dezember verstorbenen Erwin Bugar bewerben sich Hermann Winkler, Präsident des Sächsischen Fußballverbandes, und Bernd Schultz, Präsident des Berliner Fußballverbandes. Beide führen den Verband im Moment interimsmäßig als Doppelspitze. Winkler kommt aus Grimma und war als CDU-Politiker unter anderem Sächsischer Staatsminister. Schultz kommt aus Berlin-Reinickendorf, gehört dort dem BFC Alemannia 90 an und arbeitet als Verwaltungsbeamter der Polizei. Für Lindemann ist Schultz daher möglicherweise weniger geeignet für den NOFV-Chefposten: "Wenn ich Westberliner bin, habe ich natürlich weniger Erinnerungen an das, was in unserer Region passiert ist", erklärt der 71-Jährige.