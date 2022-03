Wie der CFC auf "Sport im Osten"-Anfrage mitteilte, habe das finanzielle Gründe. Man sei wirtschaftlich nicht in der Lage, in der 3. Liga zu spielen, so die Begründung. Angesichts von zehn Punkten Rückstand auf Spitzenreiter BFC Dynamo stehen auch die sportlichen Chancen auf den ersten Platz nicht gerade berauschend. Eine Bewerbung will gut überlegt sein, schließlich belaufen sich die Kosten für den Lizenzantrag im unteren fünfstelligen Bereich.



Statt 3. Liga heißt es beim CFC so mal wieder Neuanfang. Trainer Daniel Berlinski wurde am Dienstag entlassen, Co-Trainer Christian Tiffert bekommt jetzt die Chance, als Interimstrainer und kann sich beweisen. Bringt er die Mannschaft in die Spur, könnte aus einer Übergangs- vielleicht sogar eine Dauerlösung werden.

Ganz anders ist die Ausgangslage beim 1. FC Lok Leipzig. Die Probstheidaer sind als Zweiter in Lauerstellung. Haben fünf Punkte, aber auch ein Spiel weniger auf dem Konto als der BFC. Es war also logisch, dass die Unterlagen eingereicht worden. Zuletzt hatte Lok die Lizenzunterlagen für Liga 3 zwei Mal vergeblich eingereicht. Vor zwei Jahren scheiterte der Klub in der Relegation, letzte Saison konnte man als Siebter nicht in den Aufstiegskampf eingreifen. "Die Beantragung der Zulassungsunterlagen für die 3. Liga 2022/2023 war ein hartes Stück Arbeit", sagte Geschäftsführer Martin Mieth, der nun hofft, dass es nicht ein drittes Mal umsonst war.

Die Bewerbung des aktuellen Spitzenreiter BFC Dynamo (26. Spiele/58 Punkte) war logisch. Auch Energie Cottbus (3. Platz/26 Spiele/52 Punkte), Carl Zeiss Jena (4. Platz/25 Spiele/48 Punkte) und der Berliner AK (6. Platz/26 Spiele, 48 Punkte) rechen sich noch Chancen aus und haben die Bewerbung abgegeben. Wobei Benjamin Borth, Technischer Direktor bei BAK, gesteht: "Als wir mit den Lizenzunterlagen begonnen haben, waren wir Zweiter. Jetzt sind es zehn Punkte Rückstand. Das ist viel, aber wir wollen uns nicht in den Hintern beißen müssen, falls wir am Ende doch oben stehen."

Lange Zeit mischte auch die VSG Altglienicke (8. Platz/23 Spiele/42 Punkte) ganz oben mit. Obwohl das Team - vorausgesetzt die drei Nachholer werden gewonnen - noch gute Chancen hat, verzichtete man eine Bewerbung. "Das machen wir nicht. Der Rückstand ist zu groß", so die knackige Antwort von Marco Schröder, dem Leiter Spielbetrieb.

Das Zulassungsverfahren ist ein erforderlicher Schritt, um in der 3. Liga antreten zu dürfen. Die eingereichten Unterlagen werden nun durch den DFB geprüft.