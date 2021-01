"Wir haben im Aufsichtsrat in Verbindung mit dem Vorstand darüber diskutiert und festgelegt, dass wir diesbezüglich die Entscheidungen des Nordostdeutschen Fußballverbandes zur Fortführung des Spielbetriebes abwarten werden", wird der CFC-Aufsichtsratsvorsitzende Knut Müller in einer Vereinsmitteilung zitiert.

Demnach will der CFC lediglich bei einer Saisonfortführung mit einer Playoff-Runde den Zulassungsantrag an den DFB stellen. "Wir wollen vorbereitet sein und uns am Ende der Saison nicht selbst vorwerfen müssen, nicht alles Mögliche für den Erfolg des Chemnitzer FC getan zu haben", erklärte Müller weiter.