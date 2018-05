Nachdem Wolf-Rüdiger Ziegenbalg am Donnerstag im MDR-Interview schwere Vorwürfe gegen Lok Leipzig erhoben hatte, geht nun der Regionalligist gegen seinen Ex-Manager in die Offensive. "Die Leistungen und Arbeitsweise als Manager waren vielfach nicht kompatibel mit der vom 1. FC Lok bereits zum 50. Jahrestag im Januar 2016 verkündeten Vision 2020", teilte der Regionalligist am Freitag mit. Daher sei eine Korrektur nötig gewesen, schrieb der Verein weiter. Man habe Ziegenbalg als Manager wieder abberufen müssen: "Die vom 1. FC Lok in Aussicht gestellte Weiterführung des Beratervertrages hat er mit seinem Verhalten selbst infrage gestellt."