Der neuformierte Kader des 1. FC Lok Leipzig nimmt weiter Formen an. Mit Luca Sirch und Edvardas Lucenka hat sich der Regionalliga-Meister der vergangenen Saison in den letzten Tagen noch einmal verstärkt. Während Mittelfeldspieler Lucenka vom Oberligisten VFC Plauen nach Probstheida wechselt, heuert mit Sirch ein vielversprechendes Innenverteidiger-Talent bei den Leipzigern an. Der 21-jährige gehörte im letzten Jahr zu den Leistungsträgern bei FC Memmingen und absolvierte 22 Partien in der Regionalliga Bayern. "Luca passt in unser Spiel rein, er ist im Spielaufbau und in seiner Art zu verteidigen der Innenverteidiger den wir gesucht haben, um der Mannschaft zu helfen", zeigte sich Lok-Trainer Almedin Civa hocherfreut über den Neuzugang.