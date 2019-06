Die extremen Witterungsbedingungen erreichen am morgigen Abend, wenn Zweitligist FC Erzgebirge Aue - das vorherige Team von Loks Routinier Nicky Adler - in Leipzig-Probstheida antritt, eine neuerliche Spitze knapp an der 40-Grad-Celsius-Grenze vorbei. "Es ist der wärmste Tag des Jahres angesagt. Das wird schon sehr, sehr anspruchsvoll für die Spieler. Ich hoffe, dass alle gut durchkommen", verdeutlichte Loks Sportdirektor Wolfgang Wolf gegenüber dem MDR und gab als "oberstes Gebot" aus: "Keine weiteren Verletzten mehr!"