Der 30 Jahre alte Stürmer hatte kurz vor Ende der Partie bei Viktoria Berlin (2:2) einen Tritt auf das Gelenk vom großen Zeh bekommen. Wegen starker Schmerzen konnte Ziane die folgenden Tage nicht laufen und verpasste das Lok-Training. Am Donnerstag (18.08.2022) war er dann wieder am Start und will nach eigener Aussage auch gegen TeBe knipsen.