Mit zwei Talenten in die neue Saison: Fußball-Regionalligist 1. FC Lok Leipzig hat doppelt auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Vom FC Erzgebirge Aue kommt Luc Elsner nach Probstheida. Min-Gi Kang spielte in der letzten Saison für Hessen Kassel. Beide sollen beim 1. FC Lok für Tore und Flexibilität in der Offensive sorgen.