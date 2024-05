Der 1. FC Lok Leipzig wird sich im Sommer mindestens von zehn Spielern trennen, das gab der Verein am Mittwoch (15. Mai 2024) bekannt. Von den Abgängen wird vor allem Luca Sirch eine große Lücke hinterlassen. Seit 2020 hat der 24-Jährige Allrounder 125 Pflichtspiele für den 1. FC Lok absolviert und stellte gegnerische Abwehrreihen dabei durch seine Vielseitigkeit immer wieder vor Probleme. Allein in der laufenden Saison erzielte Sirch 14 Tore. In der kommenden Spielzeit wird er das möglicherweise in der 2. Bundesliga tun.