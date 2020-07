Kirsten hat seit Mai 2019 kein Fußballspiel mehr bestritten. Bildrechte: imago/opokupix

"Der 1. FC Lok soll in der zur Zeit schwierigen Situation für die Saisonplanung alle Freiheiten haben. Selbstverständlich bleibe ich dem Verein im Herzen verbunden und werde immer mit Rat und Tat zur Seite stehen", ließ Kirsten offiziell mitteilen. Der Sohn von Dynamo- und Bundesliga-Legende Ulf Kirsten war im November 2016 auf Werben des damaligen Lok-Trainers Heiko Scholz nach Leipzig-Probstheida gewechselt. Kirsten wurde umgehend Stammkeeper und Führungsfigur im Team der Blau-Gelben. Insgesamt bestritt er für den FCL 68 Pflichtspiele - das vorerst letzte jedoch bereits im Mai 2019 am vorletzten Spieltag der Saison 2018/19 bei Hertha BSC II.



Anschließend quälte er sich über Monate nach einer schweren Knieverletzung in der Reha für ein Comeback. Vor wenigen Wochen unterzog sich Kirsten einer Meniskustransplantation: "Die nun anstehende Rehaphase nach meiner Operation wird sich bis Anfang 2021 erstrecken. Wie und in welchem Rahmen ich anschließend meine Fußballkariere fortsetzen kann, ist aktuell noch ungewiss", so der frühere Zweitliga-Schlussmann. "Für mich persönlich stehen jetzt gesundheitliche Dinge im Vordergrund. Über Sport denke ich erst im neuen Jahr wieder nach."