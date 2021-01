Mieth: "Immer nach oben orientieren" Bildrechte: imago/Picture Point

"Es ist unsere Pflicht, die Option offen zu halten", erklärte Lok-Geschäftsführer Martin Mieth dem "Sportbuzzer" am Samstag (02.01.2021). "Grundsätzlich wollen wir uns immer nach oben orientieren, neue Visionen entwickeln." Der Antrag soll Anfang März beim Deutschen Fußball-Bund eingereicht werden. Mit dem Lizenzantrag sind Kosten von mehreren Tausend Euro u.a. für Rechtsanwälte und Steuerprüfer verbunden.



Aktuell ruht der Spielbetrieb noch in der vierthöchsten deutschen Spielklasse. Frühestens im Februar soll in der Nordost-Staffel wieder gekickt werden. Beim Nordostdeutschen Fußballverband will am 13. Januar in der Arbeitsgruppe "Fortführung Spielbetrieb" über weitere Schritte beraten. Lok, das in der vergangenen Saison den Drittliga-Aufstieg gegen den SC Verl verpasst hatte, favorisiert wie andere Regionalligisten eine Saisonfortsetzung im Playoff-Modus.