Die Luckenwalder hatte in der Winterpause eine Premiere gefeiert, denn zum ersten Mal in der Klubgeschichte reiste der Regionalligist in die Türkei in ein Trainingslager. Das hat sich augenscheinlich gelohnt. Obwohl Trainer Michael Braune in Meuselwitz mit der Leistung seiner Jungs nicht ganz zufrieden war, sicherten die sich einen Dreier. Auf dem Konto des FSV stehen mittlerweile 33 Punkte, der Klassenerhalt ist eigentlich schon fast eingetütet. Ein großer Erfolg für den Verein, der früher eher nur Kurzbesucher in der Regionalliga war. Auch ein Erfolg des jungen Trainers, der seine Mannschaft herzerfrischenden Offensivfußball spielen lässt. Um den erfahrenen und torgefährlichen Daniel Becker baute der ein schlagkräftige, robustes und spielstarkes Team. Das sicher auch dem 1. FC Lok Leipzig alles abverlangen wird. Zumal Kapitän Marcel Hadel nach seiner Rotsperre zurückkehren wird. Dagegen fehlt Stefan Rankic, der sich in Meuselwitz den fünften Gelben Karton abgeholt hatte.