Fußball-Regionalligist 1. FC Lok Leipzig wird nach MDR-Informationen gegen das Urteil des Nordostdeutsche Fußballverbandes (NOFV) nach dem Ortsderby in Berufung gehen. Das Verbandsgericht hatte den Verein nach Vorkommnissen beim Stadtduell am 7. Mai bei der BSG Chemie Leipzig bestraft .

Unter anderem gab es, weil gegen Bewährungsauflagen verstoßen wurden, einen Zuschauerausschluss für das kommende Derby am 15./16. Oktober gegen die BSG Chemie. Ohne Einnahmen aus dem Spiel des Jahres würden den Blau-Gelben bis zu 100.000 Euro entgehen. "Dieses Urteil ist in unseren Augen unverhältnismäßig", so der Verein gegenüber "Sport im Osten".