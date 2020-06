Nach dem Coronavirus-Ausbruch beim Fleischverarbeiter Tönnies ist die Lage vor den geplanten Aufstiegsspielen zur 3. Liga zwischen Lok Leipzig und dem SC Verl angespannt. Die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen hat für den Kreis Gütersloh, in dem auch Verl liegt, nicht nur strikte Einschränkungen des öffentlichen Lebens verfügt, sondern am Mittwoch auch die Austragung am Dienstag, 30. Juni, offiziell untersagt. Der geplante Termin für das Rückspiel steht daher mehr denn je auf der Kippe.

Auch Lok-Trainer Wolfgang Wolf sieht die derzeitige Situation mit großer Sorge. "Was in Verl los ist, tut uns natürlich allen leid", sagte der 62-Jährige im "SpiO"-Talk am Mittwoch (24. Juni). Da der Lockdown in Verl bis zum 30. Juni andauert, gibt es von Seiten des DFB nun scheinbar die Überlegung, die Partie am 1. Juli stattfinden zu lassen. Ein Verbandssprecher wollte sich im Laufe des Mittwochs noch auf eine Anfrage des MDR äußern.