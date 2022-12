Beide Kontrahenten wollten etwas gutmachen. Die blau-gelben Leipziger hatten am vergangenen Samstag eine verdiente 0:2-Niederlage bei Carl Zeiss Jena kassiert. Den Chemnitzern wiederum war am Freitagabend durch das 1:1 daheim gegen Hertha BSC II eine zuvor sechs Spiele andauernde Siegesserie gerissen.

Unklar ist auch, ob beide Teams ihre regulär letzten Hinrundenspiele vor der Winterpause am kommenden Wochenende bestreiten können. Laut Plan erwartet Lok am Samstag (17. Dezember, 14 Uhr) daheim den SV Babelsberg, der Chemnitzer FC ist tags darauf zum Jahresabschluss bei Drittliga-Absteiger Viktoria Berlin gefordert. Die Wettervorhersage lässt nichts Gutes erahnen. Noch bis Sonntag sollen die Temperaturen weder in der Messe- noch in der Hauptstadt über den Gefrierpunkt steigen.