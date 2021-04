Sportchef und Trainer Almedin Civa freute sich: "Damir ist auf Anhieb im Sommer Stammspieler geworden und hat sich von Spiel zu Spiel gesteigert. Er bringt alles mit, was ein Linksverteidiger für unser Spiel benötigt. Es ist sehr schön, dass ein weiterer Stammspieler mit uns in die neue Saison geht." Der 23-jährige "Außenbahner", wie Lok in seiner Pressemitteilung schreibt, absolvierte bislang zehn Regionalliga-Partien für die Blau-Gelben.

Damir Mehmedovic (Mi.) gegen Jenas Theodor Bergmann Bildrechte: Karina Hessland-Wissel

Der in Linz geborene Damir Mehmedovic wurde in Österreichs Regionalliga 2016 mit dem FC Blau-Weiß Linz Meister und stieg in die zweithöchste Spielklasse auf. Für Spusu SKN St. Pölten bestritt er zudem 15 Bundesliga- Partien in der Alpenrepublik. Danach war der 22-Jährige beim slowenischen Erstligisten Tabor Sezana aktiv, bevor er 2020 zum 1. FC Lok wechselte. Mehmedovic fiebert der neuen Saison bereits entgegen: "In Zeiten wie diesen ist ein starker Partner wichtiger denn je. Mit Lok Leipzig habe ich einen tollen Verein gefunden und umso mehr freut es mich, hier verlängern zu können. Vom ersten Tag an haben mich die Fans, die Stimmung und die Stadt begeistert. Ich kann es kaum erwarten wieder Wettbewerbe zu spielen."