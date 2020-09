Ein Sieg, ein Unentschieden, eine Niederlage. Lok Leipzig hat schon früh in der noch jungen Regionalliga-Saison diverse Gefühlstäler durchschritten. Das Remis gegen Carl Zeiss Jena (1:1) am vergangenen Samstag dürfte sich dennoch eher wie eine Niederlage angefühlt haben, lag die "Loksche" doch bis in die Nachspielzeit vorn. Vor heimischer Kulisse soll es gegen den Aufsteiger aus Luckenwalde am Mittwoch (2. September, 19:30 Uhr im Livestream auf sport-im-osten.de und in der SpiO-App) dann wieder Grund zum Jubeln geben – wenn auch weiterhin mit einer begrenzten Zuschauerzahl.