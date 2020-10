Wohl wahr. In den vergangenen Auftritten ging der Matchplan nur unzureichend auf. Nach gutem Saisonstart warten die Probstheidaer mittlerweile seit vier Spielen auf das nächste Erfolgserlebnis in der Regionalliga. Drei Unentschieden in Folge und eine herbe 0:5-Klatsche gegen Altglienicke haben die Anfangseuphorie erst einmal zum Erliegen gebracht. Auch am vergangenen Sonntag mühte man sich im Landespokal gegen Sachsenligist Dresden Laubegast lange, ehe ein knapper 1:0-Sieg auf der Anzeigetafel stand. "Einsatz und Wille war da", unterstrich Civa, nur die Chancenverwertung bereitet Sorge.

Lok-Trainer Almedin Civa hatte zuletzt weniger zum Lachen. Bildrechte: imago images/opokupix