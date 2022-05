Farid Abderrahmane bleibt bei Lok Leipzig. Wie der Regionalligist am Dienstag (03.05.2022) mitteilte, hat der 26-Jährige eine Vertragsverlängerung bis Sommer 2023 unterzeichnet. Der in der Jugend von Hertha BSC ausgebildete Spieler, wechselte vor zwei Jahren von Fortuna Köln in die Messestadt und hat seitdem 50 Pflichtspiele für die Eisenbahner bestritten.