Das Spiel entwickelte sich dann so, wie man es erwarten konnte. Chancen gab es auf beiden Seiten zunächst keine, zu groß die Angst, Fehler zu machen. In der 27. Minute sorgte Schiedsrichter Pascal Wien für Unmut bei den Gastgebern. Ryan-Segon Adigo sollte Romain Gall im Strafraum gefoult haben, eine glückliche Elfmeter-Entscheidung für die Gäste. Doch Caniggia Elva scheiterte an Keeper Niclas Müller, der den Ball stark aus dem rechten unteren Eck kratzte. Es wurde noch hektischer und in der 30. Minute hatte Abou Ballo die einzige Chance für Lok, verzog aber aus acht Metern. Mehr passierte auf beiden Seiten nicht.

Lok Leipzig kam etwas besser in die zweite Halbzeit. Luca Sirch rückte weiter nach vorn und brachte gleich zwei Mal den Ball von links in den Strafraum, wo Djamal Ziane zunächst verpasste, dann versprang ihm der Ball unglücklich. Dann aber übernahm Erfurt die Szenerie, Lok stand nun minutenlang sehr tief. Und hatte Glück, als der Ball in der 57. Minute nach einer scharfen Linkseingabe von Lopes Cabral knapp am Kasten vorbeizischte. Dann klingelte es doch noch. Tobias Dombrowa brachte von links den Ball in den Strafraum, wo Sirch das Ding aus fünf Metern einschob (74.). Danach drängten die Gäste, blieben vor dem Tor aber viel zu umständlich. Lok gelang weiterhin nicht viel. In der Schlussminute vergab Ziane bei einem Konter freistehend auch noch eine dicke Chance. Nach fünf Nachspielminuten jubelten die Gastgeber.