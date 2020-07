Der 1. FC Lok Leipzig arbeitet weiter am Kader für die kommende Spielzeit. Am Samstag (25. Juli) vermeldete der Verein den nächsten Neuzugang: Stürmer Gabriel Boakye, der zuletzt beim 1. FC Köln II aktiv war, erhält einen Einjahresvertrag mit Option auf Verlängerung.

"Gabby kenne ich noch aus seiner Zeit in Cottbus und freue mich, dass er den Weg zu Lok gemacht hat. Ein schneller und offensiver Spieler, der viel Potenzial hat. Sehr fleißig und immer unangenehm für den Gegner", freut sich Sportdirektor und Cheftrainer Almedin Civa auf seinen neuen Stürmer.

Boakye, der aus dem kanadischen Richmond Hill stammt, spielt seit 2016 in Deutschland und hat bislang 54 Regionalligaspiele für Energie Cottbus und den 1. FC Köln II absolviert. Zudem stehen acht Länderspiele für die kanadische U17- bzw. U20-Nationalmannschaft zu Buche. Bei Lok freut er sich vor allem auf die "großartige Atmosphäre" im Stadion. "Für die Fans und für Almedin Civa möchte ich um Trophäen kämpfen", so Boakye.

Neben der Verpflichtung von Boakye hat der 1. FC Lok eine weitere Personalie vermeldet. So hat mit Sascha Pfeffer der siebte Spieler aus der Meistermannschaft seinen Vertrag verlängert. Wie der Verein am Samstag mitteilte, gilt der neue Kontrakt bis 2022. "Entweder Lok oder gar nichts mehr", wird der 33-jährige gebürtige Hallenser in einer Vereinsmitteilung zitiert.