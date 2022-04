Kapitän Sascha Pfeffer hängt noch ein weiteres Jahr beim 1. FC Lok Leipzig dran. Bildrechte: IMAGO / Picture Point

Lok-Personal I: Pfeffer bleibt, Sievers geht

Das Hinspiel gegen den Erzrivalen im heimischen Bruno-Plache-Stadion entschied Sascha Pfeffer mit seinem 1:0-Siegtreffer zugunsten des FCL. Seit Donnerstag ist bekannt: Der 35 Jahre alte Kapitän und Leitwolf wird in seine sechste Saison beim 1. FC Lok gehen. "Wir sind froh, dass er verlängert hat und ich denke, dass er auch nächstes Jahr für uns ein absolut wichtiger Spieler ist", meinte Civa. Verteidiger Mike Eglseder ergänzte voller Respekt über Pfeffer: "Er geht voran und hat immer diese Energie, wo man denkt, 'boar, wo nimmt er das jetzt her?' Er bringt in jedes Training diesen Bolzplatzcharakter mit rein und hat einfach Lust zu zocken."



Definitiv auf Abschiedstour in den noch ausstehenden drei Partien ist hingegen Stammkeeper Jan-Ole Sievers. Der im letzten Sommer vertragslose Sievers sammelte in den vergangenen Monaten Selbstvertrauen und war unangefochtener Leistungsträger. Der 27-Jährige musste in bis dato 32 Regionalliga-Einsätzen nur 33 Mal hinter sich greifen, 16 Mal blieb er ohne Gegentor. Das neue Vertragsangebot schlug Sievers aus. Er hofft, sich für höhere Aufgaben und ein größeres Einkommen empfohlen zu haben.

Lok-Personal II: Abderrahmane fehlt gegen Hertha

"Es ist kurz vor Ende der Saison, der ein oder andere schleppt sich schon", berichtete Almedin Civa. Es sei nun wichtig, so der A-Lizenzinhaber, "irgendwie eine frische in die Beine und in den Kopf zu bekommen."



Neben Zak Paulo Piplica (Knöchelbruch) muss Civa beim vorletzten Saisonheimspiel gegen Hertha BSC II aller Voraussicht nach auch auf Piplicas Partner aus dem zentraldefensiven Mittelfeld verzichten: Farid Abderrahmane. Der langjährige Hertha-Jugendspieler, der schon im vergangenen Herbst eine Corona-Infektion durchgemacht hatte, plagt sich einmal mehr mit körperlicher Schlappheit herum.

Szene aus dem Hinspiel: Hertha-Topscorer Timur Gayret entwischt Bogdan Rangelov. Bildrechte: IMAGO / Matthias Koch

Hertha BSC II: "Eine der Topmannschaften der Rückrunde"