Bei der Trainingseinheit am Montag (22. Juni) in Abtnaundorf gab sich FCL-Coach Wolfgang Wolf kämpferisch, nach seiner Meinung wird der Aufstieg jedoch erst im Rückspiel (30. Juni/ab 16 Uhr live im MDR) entschieden. "Nach der Analyse wird es eine Millimetergeschichte werden. Verl ist in allen Mannschaftsteilen gut besetzt. Sie haben gute Torschützen, die nicht so viele Chancen brauchen wie wir", betonte der 62-Jährige im Gespräch mit dem MDR.