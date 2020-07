Der 22-Jährige wechselt vom Drittligisten FSV Zwickau an die Pleiße. Vergangene Saison absolvierte er bei den Schwänen 6 Kurzeinsätze in der 3. Liga. Davor erzielte er bei Germania Halberstadt in der Spielzeit 2018/19 acht Tore. "Denis kenne ich schon aus der Saison, als er in Halberstadt gespielt hat. Er hat beim FSV Zwickau ein Jahr Erfahrung in der dritten Liga sammeln können und hat sich weiterentwickelt. Er kann in der Doppelspitze, aber auch außen in der Offensive spielen", lobt Trainer Almedin Civa den Stürmer. Der freut sich auf die neue Aufgabe und vor allem auf die "sensationellen Fans".