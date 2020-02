Dass in Leipzig gespielt werden kann (19:30 Uhr im Livestream auf sport-im-osten.de und in der "Sport im Osten"-App), dafür gab es am Donnerstag grünes Licht. Lok, so der Coach auf der Pressekonferenz, hat alle Mann an Bord. Wolf forderte einmal mehr bedingungslose Unterstützung durch die Fans. "Die Zuschauer müssen uns auch unterstützen, wenn es auch mal nicht so läuft.“ Rückschläge könne und werde es immer wieder mal geben. Um gegen Meuselwitz zu gewinnen, müsse man alles in die Waagschale werfen. "Wir kennen sie aus den Hallenturnieren, das wird ein zähes Ringen." Da der Platz sicher schwer bespielbar ist, wird der bestehen, der kämpferisch von der ersten Minute an hellwach ist.