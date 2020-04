Der Zweite der Regionalliga Nordost will in der Coronavirus-Krise seine Einnahmeverluste schmälern und laufende Kosten tilgen. Der Nordostdeutsche Fußball-Verband hat den Spielbetrieb in seinen Ligen aufgrund der Coronavirus-Pandemie bis auf Weiteres ausgesetzt. Bereits Ende März plädierte Löwe für eine Fortsetzung der Spielzeit: "Seit 2015 haben wir viel Herzblut in die Mission gesteckt. Wir haben konkrete Ziele und hoffen, dass es weiter geht – sprich, die Saison fortgesetzt wird."