Almedin Civas aktueller Assistent Robert Weiße, hauptberuflich Lehrer an einer Leipziger Oberschule, nimmt aus familiären Gründen bis September eine Auszeit. Gökkurt freute sich in der offiziellen Klubmitteilung "sehr, ein Teil des Teams zu werden und einen Verein wie Lok mit so einer großen Tradition in seiner Weiterentwicklung zu begleiten und unterstützen zu dürfen."