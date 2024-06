Von Piechowski, der in der Saison 2022/23 mit Elversberg die Drittliga-Meisterschaft und den Aufstieg in die 2. Liga feierte, hat in seiner Karriere bis dato 191 Regionalliga- und 35 Drittliga-Einsättze absolviert. Allerdings kam er nach seiner späten Vertragsunterzeichnung in Homburg im Herbst 2023 verletzungsbedingt anschließend nur auf zehn Pflichtspiele. In Leipzig-Probstheida wagt der Defensivspezialist einen Neuanfang.