Sportlich eigentlich ein Muss, angesichts von nur zwei Zählern Rückstand auf Spitzenreiter Energie Cottbus. Auch die Verpflichtungen von Stürmer Ishmael Schubert-Abubakari und Schlussmann Fabian Guderitz deuten nicht darauf hin, dass sich Lok nicht dem Kampf um den Aufstieg stellen will. Doch alles hängt am Geld. Wird der Vertrag mit Hauptsponsor ETL verlängert oder kommen neue Geldgeber, ist die 3. Liga auch für den FCL finanziell machbar. Passiert das Gegenteil, wäre das finanzielle Risiko nicht vertretbar.

Ob auch Hauptsponsor ETL nach dem Auslaufen des Vertrages im Sommer weiter im Boot sein wird und in welchen Größenordnungen, wollte Löwe noch nicht sagen. Viel deutet aber darauf hin, dass ETL an Bord bleibt, in welchem Umfang, das ist noch nicht ganz klar. Mäzen Franz-Josef Wernze, der am Freitag Ehrenmitglied werden soll, kann krankheitsbedingt nicht in Leipzig dabei sein. "Es hat sich aber sehr gefreut", so Löwe.