Als Jochen Seitz am 29. April 2024 beim 1. FC Lok Leipzig als Chefcoach verkündet wird, ist der Unterfranke in Mitteldeutschland völlig unbekannt. Viele fragen sich, wie Toni Wachsmuth auf ihn gekommen ist. Nach SPORT-IM-OSTEN-Informationen hatte Leipzigs Sportdirektor einen Tipp aus der Beraterszene bekommen. "Mach‘ mal was ganz anderes", soll man Wachsmuth geflüstert und den Namen Seitz gesteckt haben. Und der Erfolg wurde auch ganz anders als erwartet – wie so oft, wenn dieser Name im Spiel war.