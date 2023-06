Nachdem der Verein in der Saison 2020/21 ein Minus von 173.000 € einfuhr, erzielte der Club in der Spielzeit 2021/22 bei einem Umsatz von 1,6 Millionen Euro einen Gewinn von 268.000 €. Insgesamt ging der Verein also mit einem Plus von 95.000 € aus den beiden Geschäftsjahren. Auch die Spielbetriebsgesellschaft mbH erzielte Gewinne. 2020/21 waren es 12.000 €, im Jahr darauf sogar 127.961 €. Verantwortlich für die guten Zahlen sei neben den Fans auch das Sponsoring. Hier verzeichnete Lok im Jahr 2021 1,16 Millionen Euro im Vergleich zu noch 814.000 € im Jahr 2018. Auch die Akzeptanz der Spieler zu Kurzarbeit habe dem Verein durch die schwere Zeit geholfen.