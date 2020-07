Fußball-Regionalligist Lok Leipzig hat einen neuen Trainer. Wie der Verein am Donnerstag auf einer Pressekonferenz bekannt gab, wird Almedin Civa künftig auf der Trainerbank sitzen. Der langjährige Babelsberger wird in Leipzig zudem den Job als Sportdirektor übernehmen. Wolfgang Wolf, der bisher in Leipzig in Doppefunktion aktiv war, verlässt den Klub dagegen.

Civa: "Versuchen, Spieler zu halten"

Civa war 15 Jahre als Spieler und Trainer beim SV Babelsberg. Bildrechte: imago/Picture Point "Ich bedanke mich für das Vertrauen, dass man mir den Neuanfang hier zutraut", sagte Civa zwei Tage nach dem verpassten Drittliga-Aufstieg von Lok. Der 48-Jährige wird einen wahren Neuanfang und einen großen Umbruch organisieren müssen. Von den Spielern hat einzig Paul Schinke einen gültigen Vertrag. "Wir wollen versuchen, die Spieler im Verein zu halten. Es liegt an jedem selbst, ob er dem Verein helfen möchte oder nicht", sagte der 48-Jährige. Zu seinen sportlichen Ambitionen mit Lok wollte sich Civa zunächst nicht äußern: "Bevor wir sportliche Ziele formulieren, müssen wir eine Mannschaft haben. 20 Feldspieler und drei Torhüter wären optimal. Wir müssen sehen, was das Budget hergibt". Bei Lok erhält Civa einen Einjahresvertrag.



Civa war zuletzt von 2013 bis 2019 in Babelsberg und dort u.a. als Sportlicher Leiter und Trainer aktiv. Als Spieler kennt der Bosnier Leipzig gut. Hier kickte er zwischen 2003 und 2004. Zunächst für den VfB Leipzig und später für den FC Sachsen Leipzig. Außerdem kickte er für Union Berlin, den KFC Uerdingen, den Halleschen FC oder Babelsberg.

Wolf: "Gehe nicht einfach so"

Wolfgang Wolf, der den Verein zur Regionalliga-Meisterschaft und in die Drittliga-Aufstiegsspiele geführt hatte, wird den Klub dagegen verlassen. Seinen Abgang begründete Wolf u.a. mit den künftig eingeschränkten finanziellen Mitteln für die Probstheidaer: "Wir sind finanziell drei Stufen heruntergefallen statt eine hoch", so Wolf. Den Lok-Fans versprach er aber: "Ich gehe nicht einfach so. Ich werde immer mit dem Verein verbunden sein. Vielen Dank für die Unterstützung."