Eunsoo Gong mit Trainer Civa. Bildrechte: Lok Leipzig

Der 21-jährige in Seoul geborene Südkoreaner verstärkt ab sofort den Regionalligisten Lok Leipzig. Er wechselt von TFT Fitogether (Südkorea) in die Messestadt. Zuvor spielte der Verteidiger vier Jahre bei Ulsan Hyundai U15 und U18 und vier Jahre in einer "High School"-Mannschaft in Japan.

Civa lobt: "Gong hat super Ausbildung"

Jetzt will sich Eunsoo Gong in Deutschland durchbeißen. Drei Wochen trainierte er zur Probe mit und überzeugte die Verantwortlichen. "Eunsoo hat vom ersten Trainingstag bei uns gezeigt, dass er eine super Ausbildung hat. Technisch sehr sauber, gute Geschwindigkeit und Zweikampfhärte", so Trainer und Sportdirektor Almedin Civa. Er braucht bestimmt noch paar Spiele bis er den Fußball in Deutschland, was Taktik angeht, versteht. Das sei aber normal und gerade, wenn man erst 21 Jahre alt ist. Er lerne schnell, dass sehe man auch bei seinem Interesse an der deutschen Sprache, meinte Civa.

Gong freut sich auf seine erste Zeit in Deutschland, will sein Bestes geben und hofft, dass er ein wenig Licht auf sein Heimatland Südkorea scheinen lassen kann. Er sei sehr warm aufgenommen worden, sagte Gong und kündigte an: "Ich werde Gas geben und mich bei euch mit schönen Spielen bedanken."