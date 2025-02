Der gebürtige Stuttgarter spielte im Nachwuchs für die Stuttgarter Kickers und den FC Augsburg. Dabei brachte er es mit der zweiten Mannschaft des FCA auf insgesamt 64 Regionalliga-Spiele. Zuletzt kickte Cevis in der dritten kroatischen Liga. Der Offensivmann war bereits beim einwöchigen Trainingslager in der Türkei. "Dorian hat bereits im Trainingslager und auch in den Testspielen überzeugt. Er hat sich super in die Mannschaft integriert", lobte Sportdirektor Toni Wachsmuth, der sich freut, auf der zentralen offensiven Position eine weitere Option zu haben.