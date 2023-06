Innerhalb weniger Tage hat der 1. FC Lok Leipzig den vierten Neuzugang für die kommende Saison verpflichtet. Nach Paul Krause, Jesse Sierck und Maximilian Schütt holten die Messestädter nun Ryan Adigo an die Pleiße. Der 22-Jährige kommt vom Regionalligisten Phönix Lübeck nach Leipzig. Wie Lok am Donnerstag (01.06.) mitteilte, unterschrieb der Offensiv-Spieler einen Zweijahresvertrag.

Lok-Coach und -Sportdirektor Almedin Civa freut sich auf seinen Neuzugang: "Ryan ist ein Spieler mit viel Tempo. Fußballerisch passt er zu unserem Spiel, er kann auf beiden Seiten offensiv spielen. Er hat eine sehr gute Ausbildung genossen und hat sogar schon in der 3. Liga Erfahrungen sammeln können", wird Civa in einer Pressemitteilung des Vereins zitiert.

Adigo kickte zuletzt bei Phönix Lübeck in der Regionalliga Nord, wo er in 24 Spielen auf dem Platz stand. Zuvor absolvierte er 13 Spiele für die Würzburger Kickers in der 3. Liga und 18 in der Regionalliga West für die U23-Mannschaft von Borussia Mönchengladbach. Ein besonderes Highlight: Am 8. Juni 2022 stand Adigo für die Nationalmannschaft Benins auf dem Platz.