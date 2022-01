Fußball | Regionalliga 1. FC Lok Leipzig holt Ex-Dynamo Atilgan für die Offensive

Nach einem verkorksten Halbjahr in Koblenz will Osman Atilgan beim 1. FC Lok Leipzig wieder in Schwung kommen. Die Blau-Gelben gaben dem früheren Dresdner Zweitliga-Profi zunächst einen Vertrag bis Saisonende.