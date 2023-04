Müller musste bei dem neuen Vertragsangebot nicht lange überlegen: "Als der Verein auf mich zu kam, war mir schnell klar, bei Lok für ein weiteres Jahr zu unterschreiben und bleiben zu wollen", wird der 21-Jährige in der Pressemitteilung am Montag (17.04.2023) zitiert.

Müller, geboren und aufgewachsen in Krostitz (22 km von Bruno-Plache-Stadion entfernt) war Anfang des letzten Jahres von Jahn Regensburg zum 1. FC Lok gewechselt und stand bisher in 16 Pflichtspielen für die Blau-Gelben im Tor. Sein bisher größtes Spiel war das Pokalviertelfinale beim Oberligisten FC Grimma, wo er Lok in buchstäblich letzter Sekunde das Halbfinale im Sachsenpokal rettete. Sein Kopfballtor schaffte es auch in die Wahl zum "Tor des Monats" in der Sportschau. Bis Samstag (22. April, 19 Uhr) kann für den Torhüter abgestimmt werden.