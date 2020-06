Die Behörden rechnen mit 150 bis 200 Fans, die Lok auf der Reise nach Bielefeld begleiten werden. Diese sollen dann in Stadionnähe zugewiesene Plätze bekommen, um die Corona-Hygieneregeln einzuhalten. Ob die Mannschaft bei einem Sieg mit den Fans feiern wird, ist noch unklar. Was außerhalb des Stadions passiert, können man nicht beeinflussen, so Lok-Geschäftsführer Martin Mieth - das Team werde die Regeln aber einhalten.