Zäher Beginn - Sanin mit dem Bärendienst

Vor knapp 800 Zuschauern im Stadion Müllerwiese entwickelte sich zunächst eine zähe und kampfbetonte Partie. BFV-Verteidiger Sanin sah bereits nach zwei Minuten die erste Verwarnung. Klare Torchancen waren in der Anfangsphase Mangelware, beide Mannschaften neutralisierten sich meist kurz vor den Strafräumen. Nach etwa 20 Minuten kam Lok aber immer besser ins Spiel und überzeugte mit einigen gut herausgespielten Aktionen. Einzig die Präzision im letzten Pass fehlte.

Der Knackpunkt in der Partie: BFV-Verteidiger Sanin sieht früh Gelb-Rot. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK In der 32. Minute wendete sich dann das Blatt zu Gunsten der Gäste. Der gelb vorbelastete Sanin rauschte ungestüm in Djamal Ziane und wurde frühzeitig zum Duschen geschickt. Lok nutzte die Überzahl nur wenige Minuten später aus: Nach einem Ballgewinn im Mittelfeld wurde Damir Mehmedovic im Strafraum gut in Szene gesetzt und passte die Kugel überlegt ins Zentrum. Dort hatte Farid Abderrahmane keine Mühe zur Führung einzuschieben (37.).

Lok lässt nichts mehr anbrennen

Jubeltraube nach dem 2:0 durch Djamal Ziane. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Nach dem Pausentee gab es direkt den nächsten Nackenschlag für den Gastgeber. Der eingewechselte Tom Nattermann startet nach einem leichten Ballverlust der Schiebocker im rechten Sechzehner und legte den Ball quer. Beinah identisch zum ersten Treffer musste Ziane nur noch den Fuß hinhalten (49.). Die Partie schien zu diesem frühen Zeitpunkt bereits entschieden, doch Bischofswerda steckte nicht auf und verzeichnete durch Jakub Moravec und Dominic Meinel zwei gute Offensivaktionen (54./62.). Lok hatte das Geschehen aber weiter im Griff und kam seinerseits über schnelle Gegenstöße immer wieder zu guten Möglichkeiten. Einzig das dritte Tor wollte nicht mehr fallen.

Lok hält Kontakt zur Spitzengruppe

Durch den zweiten Sieg in Folge machen die Leipziger einen ordentlichen Sprung in der Tabelle und finden sich in der Spitzengruppe wieder. Am 19. September empfangen die Blau-Gelben dann den Chemnitzer FC. Beim BFV ist die Anfangseuphorie hingegen endgültig verflacht. Durch die dritte Pleite in Folge richtet sich der Blick bei den Schiebockern, die als nächstes auswärts beim BFC Dynamo antreten, nach unten.

Stimmen zum Spiel

Almedin Civa (Trainer Leipzig): "Am Ende ist der Sieg hoch verdient. Wir haben bis zur Gelb-Roten Karte ein gutes Spiel abgeliefert und Geduld gehabt. Wir wussten, dass der Gegner mit langen Bällen gefährlich sein kann. Bis zur 65. Minute haben wir es souverän gemacht. Dann kam eine Phase, in der der Gegner Alles oder Nichts gespielt hat. Da waren zehn, fünfzehn Minuten dabei, die mir nicht gefallen haben. Das müssen wir ruhiger durchspielen und anders lösen. Ich denke, wir können aber hochzufrieden sein. Die Jungs machen es gut, wir sind am Anfang einer Entwicklung und sind froh, dass wir vor der Pause eine Serie gestartet haben. Wir müssen aber weiter an uns arbeiten."

Djamal Ziane (Spieler Leipzig): "Es war ein bisschen Genie und Wahnsinn, manchmal Champions League, manchmal Kreisklasse. Dass es kein Leckerbissen wird, war uns klar. Aber das Ziel waren drei Punkte und das haben wir erreicht. Wir sind auf einem guten Weg und finden spielerisch immer besser zueinander. Wir glauben an unser Spielsystem und unsere Philosophie. Wir müssen die Kirche aber im Dorf lassen und realistisch bleiben. Es ist zu früh, um über den Aufstieg reden. Dieses Jahr ist die Liga sehr viel ausgeglichener."