Die Spannung steigt, die Stimmung ist gut. Einen Tag vor dem Aufstiegsrückspiel gegen den SC Verl am Dienstag (30. Juni, ab 15:15 Uhr live im MDR Fernsehen) sind die Sinne bei Lok Leipzig geschärft. Im ostwestfälischen Dörfchen Marienfeld haben die Probstheidaer ihr Lager im dortigen Schlosshotel Klosterpforte bezogen. "Ein schönes Fleckchen Erde", berichtete Loks Co-Trainer Nicky Adler im "SpiO"-Talk am Montag (29. Juni): "Das Hotel ist sehr gut gelegen, Es bietet die perfekten Bedingungen zur Vorbereitung auf das Spiel."

Perfekte Bedingungen wird die "Loksche" am morgigen Tag auch brauchen. Nach dem 2:2-Remis in Hinspiel vergangene Woche in Leipzig lebt der Traum vom Drittligaaufstieg weiter. Zwar "merkt man dem einen oder anderen an, dass die Gedanken im Kopf rumgehen", so Adler, die Stimmung sei aber insgesamt "sehr locker und positiv." Auch bei Torhüter Fabian Guderitz, der im Hinspiel mit einer unglücklichen Aktion kurz vor Schluss den Ausgleich verschuldete. "Der Fehler nagt an ihm. Das hat er aber sehr gut weggesteckt", weiß Adler und stärkte seinem Keeper den Rücken: "Er hat bis zu dieser Aktion sein bestes Spiel gemacht und viele gute Bälle geschlagen."