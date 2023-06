Bei Lok hat der 22-Jährige nur bis Ende Juni einen gültigen Vertrag. Wie geht es jetzt weiter mit Ogbidi? "Wir wissen was wir an ihm haben", so Voigt: "Wir würden ihm die Zeit geben, sich auszukurieren." Konkret heißt das: Der Verein hält am Vertragsangebot für Ogbidi fest. "Theo und sein Berater müssen sich entscheiden, ob sie unser Angebot annehmen", erklärt Voigt.