In der Vorsaison war das Duell SV Lichtenberg gegen Lok Leipzig in der Howoge-Arena "Hans Zoschke" nach dem Corona-bedingten Saisonabbruch ausgefallen, nun darf die "Loksche" endlich auch nach Lichtenberg dampfen (in Leipzig hatte es in der Hinrunde ein 2:2 gegeben). Da die Berliner bis zum Aufstieg in die Regionalliga vor gut einem Jahr nur unterklassig spielten, kam es in den Vorjahren zu keinen Aufeinandertreffen.