Dombrowa stand in der abgelaufenen Saison bei Drittligist SV Meppen unter Vertrag, wo er jedoch lediglich auf elf Jokereinsätze gekommen war. Er habe das Gefühl gehabt, dass der Offensivmann aktuell "ein wenig unzufrieden" sei, "deswegen gab es einige Gespräche. Alles andere war dann nicht so kompliziert", berichtete Civa.

Beide kennen sich aus gemeinsamen Babelsberger Zeiten, wo der gebürtige Potsdamer Dombrowa vor fünf Jahren unter dem heutigen Lok-Trainer den Sprung in die erste Mannschaft geschafft hatte. Für die Filmstädter bestritt er bis zu seinem Wechsel in die 3. Liga 83 Pflichtspiele (elf Tore, 16 Vorlagen). Civa ergänzte: "Ich bin froh, dass wir einen Spieler bekommen, der in der Offensive eigentlich alles spielen kann. Er muss jetzt nur noch in den Spielrhythmus kommen, dann haben wir viel Spaß mit ihm."