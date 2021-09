Djamal Ziane ist ein Mann der klaren Worte – und der schnellen Tore. Am vergangenen Sonntag (19.09.2021) beim 1:1 in Eilenburg brauchte der Angreifer von Lok Leipzig nur drei Minuten von der Einwechslung bis zum Tor. Mittwochabend (22.09.2021) beim 4:0 -Kantersieg gegen TeBe knipste der Mittelstürmer nach nur 43 Sekunden.

Nach dem Spiel grinste Ziane in die "Sport im Osten"-Kamera und freute sich über den "Auftakt nach Maß. Das war ein guter Dosenöffner." Nach dem 1:0 legte Ziane selbst noch mit dem 2:0 nach und brachte Lok damit auf die Siegerstraße. "Was soll ich sagen? Läuft", freute sich der Angreifer zufrieden.

Dabei sah Zianes Welt vor ein paar Wochen noch ganz anders aus. Die ersten drei Saisonspiele verpasste er wegen eines Muskelfaserrisses. Beim Comeback knipste er zwar gleich in Fürstenwalde, zog sich bei einem bösen Zusammenprall mit dem Union-Keeper aber eine Gehirnerschütterung zu – und musste erneut zuschauen. Als dann auch noch vier coronabedingte Spielabsagen für Lok dazukamen, platzte Ziane im "Sport im Osten"-Talk der Kragen: "Man muss nicht um den heißen Brei herumreden – es geht einem auf den Sack" , schimpfte der frühere Cottbusser.

Doch die Pause scheint Ziane ganz gut getan zu haben, wie er mit seinen Blitztoren in Eilenburg und gegen TeBe eindrucksvoll untermauerte. In seinen vier Saisonspielen knipste Ziane viermal. Bei 150 gespielten Minuten ist das eine überragende Quote von einem Tor alle 37,5 Minuten.