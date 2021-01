Ein alter Bekannter trägt von nun an die sportliche Verantwortung bei Regionalligist 1. FC Lok Leipzig: Am Mittwochnachmittag vermeldeten die Blau-Gelben die Verpflichtung von Torsten Kracht als neuer Sportvorstand. Der mittlerweile 53-Jährige hatte die aktive Karriere 2004 bei seinem Jugendverein, der damals noch als VfB Leipzig in der Oberliga spielte, beendet und sich seitdem ein zweites berufliches Standbein in der Immobilienbranche aufgebaut.