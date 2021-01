Lok-Trainer Almedin Civa Bildrechte: MDR/Dirk Hofmeister

Aus dieser Zeit kennt er noch Almedin Civa, den heutigen Cheftrainer und Sportdirektor in Personalunion: "Ich habe mir in den letzten zwei Jahren wieder intensiver angeschaut, was bei Lok passiert – und man kann es nicht aus seinem Herzen streichen, wenn man so lange damit verbunden ist. Zudem machen die Verantwortlichen in den letzten Jahren einen tollen Job."



Dem alten Weggefährten Civa, der eine Art Allroundjob in Probstheida betreibt, will er nun zur Seite stehen: "Ich bin absolut unterstützend tätig – im Ehrenamt. Almedin ist Sportdirektor und Cheftrainer, ihn will ich unterstützen. Mir ist es wichtig, dass die internen Abläufe, die Verbindung zum Nachwuchs und die Konzepte für die Zukunft aufgestellt werden."