Regionalliga Niclas Müller schließt Torwart-Lücke bei Lok Leipzig

Der 20-Jährige schließt die Lücke, die durch den Winter-Abschied von Jannes Tasche, der etatmäßigen Nummer zwei hinter Jan-Ole Sievers, entstanden war. "Ich habe in persönlichen Gesprächen mit ihm das Gefühl gehabt, dass er den absoluten Willen hat, den Zweikampf mit Jan-Ole Sievers anzunehmen. Die Qualität hierfür hat er. Aus diesem Grund haben wir ihn für anderthalb Jahre verpflichtet", so Lok-Trainer und Sportdirektor Almedin Civa zur Verpflichtung.

Niclas Müller freut sich sehr auf die neue Aufgabe und sein Nach-Hause-Kommen: "Die Möglichkeit, wieder in meine Heimat zu ziehen und bei einem ambitionierten Regionalligisten zu spielen, ist sehr verlockend. Da musste ich nicht lange überlegen", so Müller. Möglicherweise kommt er bereits im nächsten Spiel gegen den VfB Auerbach am Freitag (29.01.) zum Einsatz, da Stammkeeper Sievers sich im Spiel gegen Carl Zeiss Jena an der Hand verletzt hatte.

Der ehemalige U16-Nationalspieler begann das Fußballspielen beim FSV Krostitz, durchlief die Nachwuchsschule von RB Leipzig und spielte danach in der U19 vom FC Augsburg, sowie in der zweiten Mannschaft des VfL Wolfsburg. In der laufenden Saison absolvierte Müller in der zweiten Mannschaft des SSV Jahn Regensburg sechs Spiele in der Bayernliga Süd.