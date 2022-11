Civa hatte sein Amt in Leipzig im Sommer 2020 angetreten. Zuvor war der Ex-Profi sechs Jahre in verantwortlicher Position beim SV Babelsberg. Bei Lok schaffte es Civa, den Verein nach dem verpassten Aufstieg in die 3. Liga 2020 mit einem deutlichen kleineren Etat in der Spitze der Regionalliga Nordost zu etablieren.