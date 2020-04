Trainer Wolfgang Wolf vom 1. FC Lok Leipzig plädiert im Falle eines Saisonabbruchs in der Regionalliga Nordost in der Meisterfrage für eine Quotientenregelung. Der Coach wird in der "Mitteldeutschen Zeitung" (29.04.2020) zitiert: "Weltweit wird es so gehandhabt - die Norweger haben damit angefangen - dass die Punkte durch die Anzahl der Spiele geteilt werden. Auch die UEFA hat sich für das norwegische Modell ausgesprochen und auch die Handball-Bundesliga hat das so gemacht." Er erklärte: "Das ist in Anbetracht der Umstände die fairste und korrekteste Lösung."