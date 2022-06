Nachdem Lok zuletzt auf den Rängen fünf oder sechs ankommen wollte und sich in der vergangenen Saison sogar lange in Reichweite zur Meisterschaft befand, heißt das Saisonziel in diesem Jahr "vorne mitspielen" (Ziane). Den ganz großen Druck, sprich Aufstieg, will man der Mannschaft nicht aufs Auge drücken. Zuletzt leistete Teamchef Almedin Civa sehr gute Arbeit, aber die Konkurrenz ist derzeit eben auch noch nicht einzuschätzen. Civa selbst möchte noch "zwei, drei Neuzugänge" verpflichten.